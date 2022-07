Aquesta tarda, fruit de l'incendi entre el polígon de Bufalvent i el Pont de Vilomara, que ja s'ha donat per estabilitzat, al desviament abans de la rotonda de la Pau per entrar al polígon agents dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de fer saber a tots els conductors que no hi podien accedir i de fer-los continuar per la rotonda, on el trànsit s'ha espessit i intensificat molt, com també el de l'entrada a Manresa pel carrer de Sant Cristòfol.