Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc iniciat al Bages aquest diumenge ha estat intencionat. Ho ha dit el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort en una entrevista a Catalunya Ràdio, tot dient que no s'han trobat evidències d'altres causes com ara un incident amb una línia elèctrica, contactes d'animals, burilles o una màquina agrícola. "Totes les hipòtesis condueixen a una determinada conclusió, que en tot cas seran els Agents Rurals que ho explicaran si finalment poden deduir que és així, siguem prudents amb les causes", ha dit.

Els Bombers continuen treballant sobre el terreny. Ahir al vespre van donar-lo per estabilitzat i la superfície cremada es manté entorn de les 1.700 hectàrees. El cap del servei de Bombers, Jordi Vila, ha explicat a Catalunya Informació des del centre de comandament de Sant Vicenç de Castellet que aquest dimarts ja han iniciat la fase de desescalada amb la previsió d'anar retirant efectius en les pròximes hores. "Tenim 30 camions i 10 vehicles lleugers de comandament i intentarem durant avui, si la cosa està tranquil·la i no tenim més represes, anar-ho reduint". El flanc dret és el que continua preocupant, si bé no ha crescut en superfície. "És on tenim més dificultats perquè és un terreny més abrupte, per això també hi tenim més mitjans treballant-hi", ha dit. Encara és molt aviat per poder dir que s'entrarà en fase de control. "Ho valorarem a la tarda-vespre, podria ser però falta la valoració", ha dit. Pel que fa a la meteorologia, Vila ha admès que fa menys calor però tampoc es pot dir que les condicions actuals ajudin a la desescadala