Una exparella de la dona assassinada fa 10 anys a Olesa en va trobar els ossos

La denúncia presentada per una exparella de la víctima va portar a la Guàrdia Civil a trobar el cadàver de J. S., una dona que va desaparèixer ara fa 10 anys a Olesa de Montserrat i de la qual ningú n’havia denunciat la desaparició.

L’Institut Armat va trobar el cadàver de la dona el 3 de març d’aquest any en un pou d’una finca del municipi on hi vivia el seu germà, per a qui el jutge ha confirmat ara que manté la condició d’investigat per un delicte d’homicidi amb l’agreujant de parentesc i d’aquesta manera ha rebutjat arxivar el cas tal i com demanava la seva defensa.

Segons la resolució que confirma la condició d’investigat, el denunciant havia estat parella de la víctima -tot i que en el moment de la seva mort ja no ho era- i també era amic de l’ara investigat. Durant la pandèmia l’home va passar una temporada a la finca i va ser allà on va trobar restes d’un cadàver i va sospitar que podien ser de la dona ja que feia anys que ningú sabia res d’ella: ni familiars que vivien a diferents punts de l’estat ni tampoc veïns d’Olesa. La denúncia es va presentar el 21 de juliol del 2021.

Segons la mateixa resolució, la dona havia estat a la presó de Brians 1 fins el 10 de juliol del 2012, quan va sortir en llibertat i es va instal·lar a la finca que compartia amb el seu germà i la seva parella sentimental (diferent al denunciant) que va morir el 2013 arran d’una malaltia.

També segons el document judicial, la dona tenia un compte bancari i l’últim moviment que ella hi va realitzar data del 12 de novembre del 2012. Per aquesta raó, la mort de la dona se situa entre el aquest dia i el 10 de desembre del 2012, i segons la resolució, el germà de la víctima seria el responsable de la seva mort. L’autòpsia va determinar que el cadàver tenia un fort cop al cap que és el que li hauria provocat la mort.

El jutge vol més proves

Ara el jutge, a més de rebutjar l’arxiu, ordena noves diligències de recerca com que els forenses es pronunciïn sobre la fractura al crani de la víctima i el tipus d’acció lesiva, que se citi policies locals que van actuar al lloc i aportar un reportatge videogràfic de l’aixecament del cadàver.

Així mateix, reclama que dos especialistes en psiquiatria i psicologia clínica facin un informe pericial de l’encausat per analitzar i valorar-ne la personalitat, la capacitat intel·lectiva i volitiva i les possibles dependències al consum de substàncies, entre altres diligències.