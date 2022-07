«Sabia que un incendi tard o d'hora ens afectaria»

Els veïns de River Park, la urbanització més afectada en l'incendi del Pont de Vilomara, han tornat a casa. Alguns han tornat i han vist que no tenien casa. Cares d'esgotament, després de moltes hores de malson i pocs dormir, i tristesa. Eduardo Guerrero té vuitanta anys i havia passat bona part de la vida construint i arreglant la casa que ara ha quedat completament calcinada. A la mateixa finca hi tenia diferents animals, un poni, un paó, coloms, gossos... no n'ha sobreviscut cap. Els cuidava cada dia, els donava menjar, s'hi entretenia. No n'ha quedat cap. "Quan vaig veure el foc vaig agafar el cotxe, vaig cridar la dona i vam marxar", no va poder agafar res. La seva esposa se'l mira, i es mira l'entorn i busca vida entre els animals, inútilment. I crida al seu home demanant les explicacions de la incomprensió sense trobar respostes.

Mari Carmen Mora és una amiga de la família de tota la vida. Els ha acompanyat en el frustrant retorn. "Són molt grans i no sabíem com reaccionarien" davant la desgràcies i en comprovar que havien perdut moltes de les il·lusions de la seva vida. També hi ha anat personal de la Creu Roja i dos agents dels Mossos d'Esquadra que han fet l'acompanyament, sense, en principi, haver d'intervenir.

Mari Carmen Mora havia viscut durant quinze anys a la urbanització, encara que ara resideix a Sant Vicenç de Castellet. Encara ho sent com si fos casa seva. "Sabia que això [un incendi] tard o d'hora ens afectaria". Hi ha una queixa generalitzada a la brutícia i vegetació excessiva que s'havia acumulat a les parcel·les abandonades. Mari Carmen ho corrobora. "Les parcel·les abandonades estaven tan brutes i descuidades que si hi havia un incendi no el podrien frenar", explica.

Hi ha veïns de River Park com la Núria Ferrer, que s'havien queixat activament de que no es netejaven les parcel·les "dos anys posant denúncies i l'únic que em deien des de l'Ajuntament del Pont de Vilomara és que els enviarien una notificació". Ferrer és una de les veïnes que podrà tornar a viure a River. Viu a Sabadell i la de River és la seva segona residència. Li ha canviat completament el paisatge, però manté la casa, i els gossos. El dilluns al vespre van poder pujar a donar aliments i aigua als animals.

Eduardo Guerrero es mira les restes cremades. Ho farà unes hores, i haurà de marxa amb la trista imatge en blanc i negre perquè a la casa no s'hi pot viure. Aquest matí de dimarts, el matrimoni estava en estat de xoc i no sabien quin seria el següent pas que haurien de fer. Probablement aniran a casa de familiars fins que trobin algun altre lloc on viure. Aquest matrimoni, haurà de començar de zero amb vuitanta anys, per superar un trencament emocional causat pel foc. Aquest dimarts, un comboi de periodistes, escortat per bombers i Mossos d'Esquadra s'han endinsat a la urbanització de River Park.

Cap família afectada per l'incendi haurà de fer nit a la sala polivalent

L'Ajuntament del Pont de Vilomara treballa perquè cap de les famílies desallotjades pels incendis que afecten la zona i que estan dormint a la sala polivalent ja no hi hagin de fer nit aquest dimarts. El consistori calcula en 35 les famílies que en fan ús, tot i que es preveu que aquesta xifra augmenti. "Hem de buscar un allotjament on puguin estar més còmodes", ha explicat a l'ACN l'alcalde, Enric Campàs.

De la mateixa manera, assegura que les diferents administracions s'han alineat per fer front a la situació sense filar prim amb la despesa que això suposi, sobretot pel que fa a l'assistència als afectats, i que es treballa per valorar la petició de zona catastròfica, de la qual es podrien tenir notícies avui mateix.