Un veí de les Brucardes: «Vaig marxar pensant que em quedava sense casa. Hem tingut molta sort»

Entrant a les Brucardes, aquest dimarts al matí, a l’aire ja es feia ben present el rastre de l’incendi. Tot i això no era fins al moment d’apropar-se als carrers Riu d’Or i Cau de la Guineu on els seus efectes es feien més visibles. A un costat de cada carrer hi ha el bosc totalment cremat i a l’altre les cases, a les quals les flames els van afectar sobretot els jardins, encara que algunes també tenen afectació a la part exterior, i en el cas de dues cases el foc també havia afectat a l’estructura.

Al carrer Riu d’Or, el foc va afectar el nivell inferior del jardí de la casa de l’Esther Piulats, que aquest dimarts al matí estava esperant el pèrit de l’assegurança. A casa seva, el que abans era un espai verd, amb alguns arbres, arbusts, pedres decoratives i altres plantes, ara és un cementiri de troncs ple de cendra. «Ens havia costat molts anys tenir-ho així. Ara és desolador», explica.

Tot i això, no han defallit i assegura que «ara toca començar de nou. Tardarà temps a tornar a ser el què era però ara hem de netejar-ho i preparar-ho tot per veure si al setembre podem començar a plantar les coses de nou». Pel que fa a la fa a la casa, explica que no ha resultat afectada. «Vam marxar abans que hi hagués l’avís» i de la casa diu que «som molt precabuts i ho vam deixar tot ben tancat» i remarca que «teníem bons aïllaments» i no hi havia llistons de fusta a les finestres. Més enllà d’això, respecte al fet que siguin dels més afectats del seu carrer, al fet que els terrenys adjacents a casa seva són dues parcel·les plenes de pins, de manera que «davant del foc no teníem cap protecció».

Tot i que el foc ja està estabilitzat encara hi ha algunes represes. Una era als darreres del carrer del Cau de la Guineu on les ADF treballaven per extingir-les. Un veí, Marc Parcerisa explicava que aquest dimarts al matí hi havia hagut flames de nou. Pel que fa a casa seva, el foc va arribar al límit afectant també el jardí. Explicava que diumenge, en un primer moment «vam agafar les mangueres i vam començar a tirar aigua fins que al final el foc ens va treure de casa. Vam treure els cotxes, la moto i vam marxar. Primer al pavelló i després al Nexe». En aquell moment, confessa que «pensava que em quedava senes casa. Veient això, sé que hem tingut molta sort». Ara espera que es pugui declarar com a zona catastròfica i poder fer les gestions pertinents amb l’asseguradora.

Al mateix carrer, veïns també afectats per les flames, estaven fent neteja de la casa i el jardí. En una, amb una grua retiraven un cotxe que havia quedat totalment cremat. El seu propietari explicava que estaven fora i que han arribat a casa aquest matí. La situació amb la qual s’han trobat, però, no era cap sorpresa perquè en un primer moment ja se’ls va disparar l’alarma i després han anat poden saber la situació gràcies als veïns.