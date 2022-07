Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes a Martorell per fer estafes massives del tipus conegut com a smishing. Les detencions es van fer els dies 13 i 14 de juliol. Els arrestats són dos homes, de 30 i 34 anys, com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada i usurpació de l’estat civil, segons han explicat els Mossos d’Esquadra en una nota de premsa.

La investigació es va iniciar el passat mes de març quan la unitat d’investigació dels mossos de Martorell van tenir coneixement que dues persones realitzaven retirades massives de diners en el cash center d’un establiment d’apostes de recreatives del municipi, canviant les targetes SIM dels terminals mòbils. Els investigadors van sospitar que es tractava d’una estafa tipus “smishing” que consisteix en l’enviament massiu de missatges SMS, simulant entitats o corporacions de confiança, per aconseguir informació personal de la víctima i fer-ne un ús fraudulent. Mitjançant aquest SMS o missatge de text els estafadors redirigeixen a les víctimes a una pagina web similar a les oficials i els fan seguir unes indicacions amb l’objectiu d’aconseguir dades bancaries, numeracions de targetes de crèdit/dèbit, CVC i la seva data de caducitat. Els mossos van comprovar que, un cop disposaven d’aquestes dades, els estafadors anaven a un saló d’apostes del municipi on feien reintegraments fraudulents en el cash center, amb les dades bancàries de les víctimes. Finalment, els investigadors van identificar plenament els dos presumptes estafadors i els van detenir el 13 i el 14 de juliol com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada i usurpació de l’estat civil. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar la llibertat amb càrrec dels dos arrestats. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.