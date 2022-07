L'Ajuntament de Pont de Vilomara ha decidit contractar un servei de vigilància privada per a la urbanització de River Park, l'epicentre de l'incendi que ha cremat més de 1.700 hectàrees de terreny al Bages. Al marge d'afrontar el fet de veure com les seves cases han quedat greument afectades per les flames, alguns veïns de la urbanització han denunciat casos de robatoris després del pas del foc.

En tractar-se d'una urbanització de gran extensió, l'Ajuntament ha decidit contractar una empresa de seguretat que començarà a exercir aquestes funcions de vigilància aquest divendres entre les vuit de la tarda i les vuit del matí. L'incendi ha deixat a la urbanització, segons xifres dels Mossos d'Esquadra, un total de 47 habitatges afectats, 28 de manera parcial i 19 totalment. El Govern ha manifestat la seva intenció de garantir un habitatge a les famílies afectades pel foc, encara que ara com ara només disposen de nou allotjaments preparats. Les conselleres de Presidència, Laura Vilagrà, i de Drets Socials Violant Cervera, ho han explicat aquest dijous després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis afectats pels incendis dels últims dies.