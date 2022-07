Troben 1.000 plantes de marihuana en un habitatge a River Park

Els Mossos d'Esquadra han trobat 1.000 plantes de marihuana a River Park pocs dies després de l'incendi que ha afectat una cinquantena de cases de la urbanització. Segons han confirmat fonts de Mossos a Regió7, la troballa va fer-se arran de l'alerta d'un veí sobre la presència de persones en un habitatge on no hi resideix ningú al carrer Podenc entorn les dues del migdia.

Els agents, en arribar-hi, van veure a l'exterior tres persones, que quan van detectar la seva presència, van fugir del lloc. Els Mossos van perseguir-los sense èxit. A l'interior de l'habitatge van trobar 1.000 plantes de marihuana amb la instal·lació elèctrica i de rec que és habitual en aquesta classe de cultius. En aquest sentit, cal recordar que la urbanització ha patit talls en el subministrament d'ençà que va declarar-se l'incendi. La Unitat d'Investigació de la comissaria del Bages investiga els fets i treballa per identificar els tres sospitosos.