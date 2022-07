El catedràtic De las Heras relativitza la contaminació a l’aigua i a l’aire pel foc

«L’incendi d’El Pont de Vilomara va tenir en el punt més fort flames de 30 metres. És com posar un sobre l’altre tres edificis de quatre pisos» o, el que és el mateix, tenir unes flames d’una alçada aproximada a l’edifici situat a la plaça de la Bonavista.

Xavier de las Heras, catedràtic d’Enginyeria Química de la UPC Manresa, il·lustra amb aquestes paraules la força que pot arribar a tenir un incendi com el que es va iniciar diumenge al migdia a El Pont de Vilomara que, segons tots els indicis, va ser provocat.

Els tècnics parlen de temperatures de 1.000°C. Malgrat l’impacte de dades com aquesta, el manresà treu ferro pel que fa al seu poder contaminant a l’aigua i a l’aire, la qual cosa tranquil·litza.

De las Heras va realitzar un estudi de la distribució dels contaminants generats durant els incendis forestals de l’any 1994 en aigües fluvials de les conques hidrogràfiques del Berguedà i del Bages. Aquell juliol de fa 28 anys, en menys d’una setmana, es van cremar 59.000 ha, bàsicament a les comarques del Bages i del Berguedà. Si es realitzés ara el mateix estudi lligat amb els darrers incendis, hi hauria algun canvi? El catedràtic és taxatiu: «No canviaria. Hi hauria petits canvis de compostos, però el foc d’una alzina o d’un om donaria el mateix resultat». En l’esmentat estudi, publicat el 1995 a la revista berguedana L’Erol, va analitzar els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), alguns d’ells cancerígens, presents en les aigües fluvials i cendres de boscos i va constatar que, malgrat l’augment de l’erosió durant les precipitacions de la tardor en les àrees cremades, els nivells d’HAP no van superar mai els 200 nanograms per litre (ng/l), considerats com a llindar de contaminació per a les aigües potables a la Unió Europea.

Quant a la contaminació de l’aire, comenta, «quan hi ha un incendi, és com si estiguessis fumant, no una cigarreta, sinó unes quantes». En aquest cas, els valors contaminants es mesuren per micrograms per metre cúbic (mg/m3). «Un dia fort de contaminació a Barcelona pot arribar a 100 mg/m3». La ploma d’incendis com el d’El Pont de Vilomara a una distància de 20-50 km es va situar en 150-170 mg/m3. Està convençut que «si et poses al mig del Correfoc de Manresa o de la Patum de Berga és més elevat».

Els incendis que va estudiar van cremar al Bages 20.000 ha, el d’El Pont de Vilomara, 1.700 h. Si bé és una quantitat que no es pot menystenir -«com 1.700 camps de futbol»- no és el mateix. És evident que l’experiència és un grau i que s’han fet passes endavant en les tècniques d’extinció.

Esmenta la regla del 30-30-30: temperatures superiors a 30 graus, vents de 30 km/h i una humitat relativa de l’aire inferior al 30%. En aquest cas, la velocitat de l’incendi va ser de l’ordre de 3,5 km/h. Amb la temperatura i la manca d’humitat que hi havia, si hagués fet més vent no estaríem parlant només de 1.700 ha cremades.