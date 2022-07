Els Mossos d'Esquadra i Trànsit han incorporat dues motocicletes 'espiell' sense logotipar amb l'objectiu de detectar infraccions a la carretera. Cadascuna circula en un sentit en un radi de 20 quilòmetres i alerta a la patrulla que, a través del casc amb micròfon, atura i sanciona els vehicles infractors al control. Aquestes són les primeres a posar-se en funcionament i circularan per tot Catalunya, igual que ja fan alguns cotxes també sense identificar. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona, Joan Costa, ha afirmat que les motos permeten veure millor les infraccions per "la posició del conductor" i ha detallat que no s'han incorporat amb el propòsit de sancionar, sinó de "reduir els accidents".

Aquest matí, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han estrenat les dues primeres motos policials per detectar infraccions en un punt de Lloret de Mar (la Selva). El dispositiu ha començat a quarts de deu i amb només el transcurs de la primera hora, s'han multat un total d'onze motoristes -per infraccions diverses com avançar per l'esquerra o en línia continua o per portar l'ITV caducada- i a dos cotxes -per mirar el mòbil mentre estaven en circulació-. La majoria de les sancions imposades han rondat els 200 euros i han suposat la retirada de tres punts del carnet de conduir.

Les dues motos circulen "camuflades", sense distintiu policial i amb el motorista vestit de paisà. Ho fan en un radi d'uns 20 quilòmetres al voltant d'un punt de control estàtic, situat a l'inici o al final d'aquest tram predissenyat. Un cop detecten una infracció a la via, la comuniquen als mossos del control a través del casc amb micròfon que porten. Així, es procedeix a aturar i sancionar els conductors infractors. L'objectiu, segons ha explicat el cap de l'àrea regional de trànsit de Girona és "vetllar per la seguretat viària" i fer-ho, sobretot, "protegint els col·lectius més vulnerables", com són les motos.

Està previst incorporar-ne quatre més

Aquests nous vehicles policials sancionen a tots els infractors, tant a les motocicletes que circulen "temeràriament" com als cotxes, que "giren sense tenir-les en compte i les posen en perill". Costa ha detallat que la posició "dominant" pel que fa a alçada i visió del motorista, permet detectar tota mena d'infraccions que no s'observen tan bé des d'un altre cotxe. Actualment, cada àrea disposa de vuit vehicles de quatre rodes no logotipats que es reforçaran a poc a poc amb aquestes motos. Segons ha detallat el cap regional de trànsit a Girona, s'espera poder-ne incorporar quatre més "a curt termini".

Ara, la intenció és incidir en aquelles carreteres més freqüentades per motoristes per "garantir la seguretat viària". "Si tothom circulés amb seny, podríem evitar denúncies i sobretot la sinistralitat", ha conclòs Costa, que ha afegit que alguns sancionats tenen reaccions "bastant agressives" quan s'adonen que els ha multat un vehicle de paisà que no havien detectat.