Un vehicle amb un sol ocupant s'ha accidentat al punt quilomètric 139 de la C-25, a Manresa, aquest divendres. Els Bombers, que hi han enviat dues dotacions i han rebut l'avís a les 20.30 h, han explicat que la víctima presenta contusions pel cop i que no hauria quedat atrapada. El Sistema d'Emergències Mèdiques hi ha enviat dues dotacions més, segons ha pogut saber Regió7.

No s'han generat retencions notables a causa de l'accident.