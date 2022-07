Ensurt aquest dissabte a la nit a Puig-reig. En un habitatge del carrer Major es va cremar parcialment el matalàs d'un habitatge. La persona que hi viu va resultar intoxicada per inhalació fum. Hi van anar cinc dotacions dels Bombers en rebre l'avís, a 2/4 de 12 de la nit, que sortia molt fum del pis en qüestió que, per precaució, van desallotjar tot l'immoble, on hi havia una dotzena de veïns, que van poder tornar als seus respectius domicilis pels volts d'1/4 de 2 de la matinada. Els efectius van remullar el matalàs, que no va arribar a fer flama i van revisar que no tornés a prendre. L'afectat va ser atès pel SEM, que se'l va endur a l'hospital ferit menys lleu.