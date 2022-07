Els estafadors enganyen amb falses inversions en criptomonedes de maneres molt sofisticades. Els Mossos d'Esquadra han compartit a través de les xarxes socials el mètode més habitual que utilitzen els lladres per estafar els inversors.

El primer pa és senzill: els estafadors contacten per telèfon amb la seva víctima per encoratjar-la a invertir en criptomonedes en un web fals. En aquest portal digital simulen gràfics i dades per fer-te creure que tindràs grans guanys. Després intenten allargar l'estafa tant com poden amb l'objectiu de fer-te perdre grans quantitats de diners. I un cop han aconseguit el botí que desitgen, desapareixen.

E cos policial ha demanat que, en cas de trobar-se involucrat en una estafa com aquesta, cal denunciar-la i evitar fer cap pagament per tal d'evitar convertir-se en víctima.