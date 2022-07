L’home detingut pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de l’incendi d’aquest diumenge a la tarda a Móra d’Ebre tenia antecedents penals per fets similars, segons ha pogut confirmar l’ACN de fonts policials. L’arrestat, un veí de Corbera d’Ebre de 36 anys, havia estat detingut el mes d’agost de l’any passat per haver provocat diversos focs a la zona. Està previst que passi a disposició del jutjat de Gandesa durant el dia d’avui. En el sinistre d’aquest diumenge, declarat a la zona del Riu Sec, prop de la carretera N-420 i originat amb tres focus diferents, va requerir l’activació de fins a 20 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i també d’onze mitjans aeris. El foc es va donar per extingit al voltant de les onze de la nit.