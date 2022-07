L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Bages es reforçarà per atendre les consultes i queixes de les persones afectades per l’incendi del Pont de Vilomara de la setmana passada. El reforç es farà a través de l’Agència Catalana de Consum, i segons ha explicat el seu director, Francesc Sutrias, serà amb la incorporació de dos tècnics especialitzats en consum fins a final d’aquest any. També s’editarà material informatiu adreçat als afectats.

En un pla que s’ha anunciat aquest dimarts al matí davant amb alcaldes dels municipis afectats, Sutrias ha explicat que l’objectiu és atendre de forma «proactiva» i «personalitzada» les consultes i possibles reclamacions dels damnificats per l’incendi. L’atenció es farà de forma presencial tan a la seu del Consell Comarcal del Bages com en desplaçaments dels tècnics als diferents municipis afectats. Segons ha detallat el mateix Sutrias, en un primer moment es tracta d’atendre «totes les consultes i reclamacions» i en fases posterior, poder «dur a terme les possibles mediacions en cas que les empreses d’assegurances o companyies subministradores de serveis bàsics no responguin satisfactòriament a les reclamacions» dels consumidors.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, ha insistit en què «el suport i l’empara de l’Agència Catalana del Consum són importants per poder atendre el dubtes i les consultes» de les persones afectades. Tot i que la previsió és que el gruix d’incidències puguin estar relacionats amb companyies d’assegurances, Hernàndez també ha destacat que dona resposta a consultes i afectacions per altres serveis com poden ser subministraments o telefonia. En aquest punt Sutrias ha recordat que algunes han donat una resposta molt ràpidament, però que hi ha hagut alguns casos que no.

La incorporació dels dos tècnics a l’oficina de consum està prevista que es materialitzi el 16 d’agost i que l’atenció als afectats sigui territorialitzada, és a dir, que es desplaçaran als municipis afectats per l’incendi, com són el Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages i Mura. Mentre no es materialitza la incorporació dels nous professionals, Sutrias ha recordat que «no estem de braços plegats, l’oficina no fa vacances» i que malgrat que els tècnics no es desplacin als municipis, ja s’atén als afectats.