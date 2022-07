Els Mossos han rebut cinc denúncies per fets relacionats amb punxades en l'àmbit de l'oci. Tot i això, de moment cap d'elles es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual, segons ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé. La policia ha obert investigacions per esclarir els fets, també per conèixer si s'ha injectat alguna substància a les víctimes i quina.

Per això, Escudé ha insistit en la importància d'anar al metge ràpidament si es percep la punxada, ja que amb el pas de les hores es poden perdre proves. Els Mossos s'han posat en contacte també amb una noia que va denunciar a les xarxes socials haver patit una punxada en un club de Barcelona aquest cap de setmana i té previst denunciar. Aquesta noia va explicar a través d'una sèrie de publicacions a les xarxes socials que tant ella com una amiga van notar una punxada i posteriorment es van començar a trobar malament. Relaten que va anar ràpidament a la barra per demanar ajuda i que finalment van quedar-se acompanyades d'una tercera amiga. Els Mossos van contactar amb aquesta jove per si volia presentar denúncia i Escudé ha concretat que té previst fer-ho aquest dimarts. Unes joves denuncien una submissió química per mitjà de punxades en una discoteca de Barcelona La portaveu ha recomanat que si una persona es troba en aquesta situació el primer que faci sigui anar a un centre sanitari i, posteriorment, presentar la denúncia si així ho decideix. Ha detallat també que des dels Mossos ja s'havia contactat amb la policia francesa quan van aparèixer els primers casos en el país veí per tal de comportar informacions al respecte.