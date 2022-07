La policia científica ha trobat mostres d'ADN de com a mínim dues persones en el jersei que Helena Jubany vestia el dia que va ser assassinada l'any 2001. Segons ha avançat el periodista Carles Porta, l'informe determina que hi ha un perfil genètic que majoritàriament correspon a una dona, i que n'hi ha un altre de minoritari.

Per aquest motiu, l'únic investigat, Xavi Jiménez, està citat a les 12.30 h als jutjats de Sabadell per a fer-li una extracció d'ADN i poder-lo comparar amb l'obtingut a l'anàlisi de la roba. El jutge que instrueix el cas va ordenar repetir les proves al maig, i que es trobaven sota custòdia judicial per comparar-les amb les de Jiménez, que va quedar en llibertat el 22 d'abril després de declarar davant del jutge.

El magistrat també ha cridat a declarar en qualitat de testimonis, previsiblement de cara al setembre d'aquest mateix any, dues persones més, el cap de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i una persona de l'entorn de Jiménez, que podria aportar novetats sobre la seva coartada la nit dels fets.

Jiménez va ser cridat a declarar en qualitat d'investigat el 22 d'abril per la mort d'Helena Jubany, i, només responent al seu advocat, va negar qualsevol implicació en els fets que van posar fi a la vida de la bibliotecària de Mataró.

La seva declaració responia a la presumpta connexió establerta a partir de l'informe cal·ligràfic de la policia espanyola entre un correu electrònic que es va obtenir del disc dur de l'ordinador de Jubany i els anònims que va rebre els dies 17 de setembre i 9 d'octubre d'aquell mateix 2021, que provindrien de persones diferents.