Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i una dona al Port del Comte per, presumptament, haver estafat 5,8 milions d’euros. Segons han explicat els Mossos d’Esquadra en una nota de premsa, els arrestats formaven part d’un grup criminal que estafava persones amb negocis que es trobaven amb problemes econòmics. A part dels dos detinguts hi ha quatre investigats més, en un a operació que ha anat a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC).

Segons detalla el cos, degut a uns problemes de liquiditat de la seva empresa com a conseqüència de la davallada del negoci del seu sector durant la època de restriccions per la COVID-19, la víctima havia de fer front a diversos pagaments. Per a obtenir aquesta liquiditat, la víctima va optar per cercar creditors. A través d’un intermediari, la víctima va entrar en contacte amb una suposada entitat financera amb la que va contraure un préstec en forma de garantia bancària per un valor total de 40 milions d'euros a pagar en tres anys.

La víctima no va rebre mai aquests diners, però sí que va haver de fer front a les despeses que generava la garantia bancaria que ascendien a un total de 5,8 milions d’euros.

Una garantia bancària, també anomenada BG (Bank Guarantee) o, en el seu defecte, una SBLC (Standby Letter of Credit, o Carta de Crèdit Standby) consisteix en un contracte on una entitat financera assumeix el paper d'avalador o garant d’un client. És una eina bancària que, per mitjà de la seva monetització, permet al client obtenir milions per tal d’emprendre un projecte, o fer front a un deute, com va succeir en aquest cas.

Funcionament de l’estructura criminal

El grup estava format per sis persones que disposaven de coneixements en matèria mercantil i bancaria, cosa que els permetia emprar un tipus de llenguatge complex i encriptat que els donava credibilitat i professionalitat. D’aquestes sis persones, quatre es operaven des de l’estat espanyol, mentre que les altres dues conformaven la “branca europea” del grup.

Havien creat una xarxa d’empreses ubicades a diferents països d’Europa amb la finalitat de fer creure les víctimes que es tractava d’una empresa gestora de fons d’inversió solvent. Això els comportava una gran mobilitat, ja que disposaven d’empreses ubicades al Regne Unit, República Txeca o Bulgària, i residien a diversos indrets de l’estat espanyol i a Moldàvia.

Per dur a terme les estafes, realitzaven una selecció prèvia de les víctimes. Les buscaven entre persones d’un alt poder adquisitiu i amb negocis susceptibles de requerir crèdits i garanties bancàries d’elevades quantitats, i que, a més, estiguessin en una situació de necessitat econòmica urgent.

Rebaixes en les comissions i tancar les operacions ràpidament

Un dels detinguts, qui ja tenia un antecedent per una estafa similar, era la persona que s’encarregava de tractar amb les víctimes. Adaptava les converses al seu interlocutor, així com al tipus de negoci que tenia.

Iniciava la captació explicant de manera reiterada les condicions per obtenir els diners, al·legant que formava part de la gestora i que podria obtenir condicions més avantatjoses en quant als interessos.

Sota l’argument que les condicions del préstec millorarien amb el temps, intentava que les víctimes augmentessin la quantitat de diners que sol·licitaven, per així augmentar també el % de l’aportació econòmica inicial en concepte de despeses de crèdit. Acte seguit, pretenia tancar les negociacions en molt poc temps al·legant que els diners arribarien molt ràpid al compte corrent de les víctimes i que els requisits eren mínims: aportar els diners inicials.

Per acabar d’impressionar-los, esmentava que tenia molts contactes amb persones rellevants del món financer espanyol, el banc d’Espanya i d’altres personalitats.

Explotació de la investigació

El dia 20 de juliol, i un cop recollits tots els indicis que acreditaven l’activitat delictiva dels investigats, els investigadors van realitzar dues detencions d’un home i una dona de 68 i 55 anys, respectivament, i van dur a terme dues entrades i perquisicions a Vilanova i la Geltrú i al Port del Comte. En aquest darrer lloc és on es van practicar les dues detencions segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra.

Els detinguts un cop van passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars. A banda, el jutge instructor de la causa va adoptar mesures cautelars en relació a deu immobles, amb prohibició d’alienar-los, un vehicle i el bloqueig de quatre comptes bancaris dels investigats.

La investigació continua oberta encarada a l’anàlisi de tota la documentació intervinguda i a obtenir més indicis de participació de la resta de persones que conformaven el grup investigat.