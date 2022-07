El Servei Català de Trànsit (SCT) demana extremar la precaució a les carreteres catalanes per evitar accidents aquest darrer cap de setmana de juliol, del 29 al 31 de juliol, atès que es registrarà una mobilitat elevada, similar a la de tots els caps de setmana d’aquest mes estiuenc. També es fa una crida a no relaxar-se durant la conducció a l’agost en una mobilitat més d’oci tan diürn com nocturn per carreteres secundàries.

Aquest darrer cap de setmana de juliol, en què sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 475.000 vehicles (un 2% més que el 2019), també s’establiran mesures especials de circulació, ordenació i regulació per tal d’augmentar la capacitat viària i minimitzar possibles retencions. La mobilitat d’aquest cap de setmana serà intensa i es registraran congestions semblants a les dels caps de setmana anteriors d’aquest mateix mes. En aquest sentit, concretament en l’operació sortida les retencions més importants es concentraran a la confluència de la C-33 amb l’AP-7 a Parets del Vallès i també a l’enllaç de l’AP-7 i la B-23 al Papiol. Les mesures especials que s’habilitaran al cap de setmana inclouen carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud, inversió de prioritats en rotondes, carrils d’incorporació i també dispositius de senyalització abalisats amb cons. Amb la mateixa finalitat, l’SCT ha establert també per aquest cap de setmana una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles pesants. Entre d’altres, cal destacar que els camions de més de 7,5 t tenen restringida la circulació a l’AP-7 diumenge entre les 17 h i les 22 h. A més, divendres a la tarda, a l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell i en tram entre Tarragona i l’Ebre, es limita la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments. Així mateix, l’SCT continuarà promovent informació viària a través dels panells de missatgeria variable i d’equips de senyalització mòbils a peu de carretera i indicarà en punts de convergència de dues vies i enllaços, les rutes menys congestionades per tal que els conductors i conductores puguin prendre la decisió ja amb el viatge iniciat. A més, l’SCT manté el suport de grues a l’AP-7 en el tram de més intensitat viària comprès entre la Roca del Vallès i Martorell. També se seguirà incidint en l’increment de la vigilància i inspecció viària de l’AP-7, tant des dels mitjans aeris de l’SCT com amb els equips mòbils d’informació viària (EMIV). Crida a no consumir al alcohol i drogues si s'ha de conduir D’altra banda, durant el mes d’agost la mobilitat d’accés i sortida de la capital catalana tindrà menys afectacions viàries a la xarxa viària interurbana, a excepció del tram barceloní de l’AP-7 que durant tot l’estiu s’utilitza com a corredor del Mediterrani, també en el context de l’operació Pas de l’Estret. Durant el mes d’agost la mobilitat es desplaça cap a la xarxa viària secundària sobretot de les zones costaneres. En aquest sentit, s’insta a no relaxar-se en la conducció durant les vacances i es demana als usuaris màxima atenció i prudència, també en els desplaçaments curts per vies locals, una vegada ubicats a les destinacions. Durant la circulació cal evitar sempre les distraccions amb el mòbil, respectar els límits de velocitat, no realitzar avançaments imprudents o temeraris i utilitzar els elements de seguretat passiva. A més es demana una conducció respectuosa cap els col·lectius més vulnerables: motoristes, ciclistes i vianants. També cal actuar amb molta cautela si es té un imprevist a la carretera i s’ha de baixar del vehicle. De cara a la festivitat del 15 d’agost, en què es concentren festes majors de diversos municipis, es recorda la incompatibilitat del consum d’alcohol i altres drogues amb la conducció segura. Convé recordar que els principals efectes de la ingesta d’alcohol en la conducció són l’augment del temps de reacció, problemes de percepció, d’atenció, control i coordinació, així com també l’increment de la somnolència. A més, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident pot incrementar, ja que l’única taxa segura és 0,0%. Per tant, es demana als conductors que siguin responsables i que recordin la figura del conductor alternatiu, sobretot de cara a les sortides nocturnes durant aquests dies de festa. En relació amb el consum d’alcohol i drogues en la conducció convé destacar que, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), el 39,3% dels conductors morts el 2021 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, dels quals el 12,2% eren dones i el 87,8% homes. Convé destacar que el 27,6% dels conductors morts havien ingerit alcohol, una xifra que es manté respecte a les dades registrades el 2020. El percentatge de conductors morts que havia consumit drogues i psicofàrmacs (27,6%) va registrar un augment del 67,3% en comparativa amb el 2020, atès que aquell any un 16,5% dels conductors morts havien consumit aquestes substàncies. El Servei Català de Trànsit està preocupat per aquest increment en el consum de drogues i psicofàrmacs entre els conductors morts, atès que el percentatge se situa a nivells del 2015, any en què es van registrar les dades més elevades d’ingesta de substàncies en persones conductores finades.