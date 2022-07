Bombers ha comunicat que aquest dijous ha retirat la darrera línia d'aigua que quedava a la zona de l’incendi del Pont de Vilomara, després de 12 dies de treball, primer per frenar-lo i posar-lo sota control, i durant l’última setmana per procurar que no hi hagués cap revifada. Mitjançant un missatge al seu canal de Twitter, i amb la fotografia d’un munt de mànegues ja recollides, el cos anuncia aquesta retirada al descartar presència de fumeroles, però hi afegeix que «continuarem amatents».