El Cap dels Agents Rurals a la regió central: «Concretar el punt exacte d’inici del foc ens va costar tres dies»

Jaume Torralba és el cap d’àrea regional de Catalunya central dels Agents Rurals. En els incendis, aquest cos, que ara depèn del Departament d’Interior de la Generalitat, s’encarrega de calcular la superfície cremada i d’investigar-ne les causes.

La principal hipòtesi amb la qual treballen és que l’incendi del Pont de Vilomara va ser intencionat. Ho van tenir clar de seguida?

Per poder atribuir la hipòtesi de treball, has d’arribar al punt d’inici de l’incendi. En alguns casos és relativament fàcil i en altres és força complicat. Aquest és el cas del Pont de Vilomara. Sabíem que havia començat a la vall de la Riera de Santa Creu, però és una zona enorme. Concretar el punt exacte d’inici ens ha costat tres dies. Van haver de venir agents especialitzats de fora de l’àrea bàsica de la comarca i entre tots vam trobar aquest punt d’inici.

Quines han estat les dificultats?

La pròpia característica de l’incendi. A vegades tens documents gràfics i és molt fàcil. En el cas del foc de Manresa hi havia elements gràfics i va ser relativament fàcil: de seguida vam trobar el punt on havia començat i allà hi havia una au electrocutada. Pel Pont de Vilomara, hem hagut d’anar resseguint les marques del foc, intentar trobar vestigis... És com si féssim marxa enrera i aquesta és la feina que vam fer durant tres dies fins que vam poder concretar on havia començat. Allà és on hi ha una informació que permet atribuir la hipòtesi de la causa.

El foc va començar al parc natural?

Ben bé a dintre el parc natural no però sí en una zona perifèrica i que és un espai d’interès natural, però no parc.

Però com ara, els accessos estaven restringits. Com els controlen?

Amb vigilància i es demana la col·laboració de tothom, dels municipis i de tots els organismes implicats. És el primer cop que a Catalunya hi han hagut nou espais tancats de forma simultània. També hi ha cartells i en general la gent ho respecta. El que volem és reduir la presència en aquests espais per la mateixa seguretat de les persones per si hi hagués un incendi. T’imagines Montserrat amb un escalador penjat que li queden hores i hores per completar la via? I també perquè com menys gent, menys riscos d’ignicions. En nou de cada deu incendis hi ha l’home al darrera.

Quines són aquestes causes humanes en les quals no hi ha intencionalitat?

Del fumar, quan es llança una burilla, de fer pràctiques com barbacoes, que semblaven que estava eradicat però ara ens estem trobant amb la sorpresa que hi ha molta gent jove que en fa, o aparcar vehicles on a sota hi ha matolls secs i amb el catalitzador es pot originar un incendi. Són actituds amb les quals no es pretén provocar un incendi però generen aquest risc.

El de Bufalvent, com deia, va ser per un ocell que va xocar amb una línia elèctrica.

En principi és un tema accidental però hem de mirar si s’havien pres les mesures correctores que les companyies han d’adoptar per minimitzar aquest tipus d’accident. Hem de tenir en compte que les línies elèctriques tenen un risc i per això es prenen mesures correctores perquè siguin menors.

El seu informe és determinant per les asseguradores?

Ens demanen informació sobre les causes de l’incendi. Però hem de tenir en compte que en general són per temes agrícoles, per les compensacions que han de rebre els agricultors, i es tracta de companyies d’assegurances diferents que les de ciutat. I per sort no és habitual que un incendi afecti tantes cases com ha passat en aquest. No sé si rebrem sol·licituds d’asseguradores d’aquest àmbit. De totes formes, el que vull destacar és que treballem conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu que un més un sumin tres i que ens estem esforçant al màxim per trobar els autors d’aquest incendi forestal.

Preveuen que el risc d’incendi s’allargui molt?

Els meteoròlegs i tècnics fan el mapa de risc i els tenim alarmats. De totes formes, vull fer una crida a la prudència perquè hi ha molt d’estiu per endavant i cal que la gent s’estigui d’anar al bosc i que s’esperi que les condicions millorin. Si necessiten sortir, que busquin llocs més refrescants, tenim un litoral fantàstic i també hi ha piscines. Però que no vagin a zones forestals, ni a rius ni rieres perquè al cap i a la fi estan en aquests llocs i també s’ha de pensar que tenim uns embassaments molt baixos i que rius i rieres, tard o d’hora quedaran secs.