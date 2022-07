Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sabadell una reclusa de Wad-Ras, a Barcelona, que l'abril del 2020 no va tornar a la presó després d'una sortida diürna en el marc del règim obert amb què complia condemna. La dona havia ingressat a presó l'agost del 2012 amb una condemna de deu anys per diverses causes de furt, estafes, falsificació de documents i usurpació d'estat civil. Els Mossos la buscaven des de la primavera del 2020, en una investigació complexa degut als nombrosos canvis d'identitat pels quals va passar la fugitiva, que també s'havia fet diverses operacions estètiques per evitar ser detinguda. Finalment, aquest juliol la policia va localitzar un possible domicili on dormia la dona, de 34 anys, a qui van arrestar el dia 25.

La fugitiva, amb nombrosos antecedents policials i judicials, tenia vigents sis assenyalaments de recerca, detenció i ingrés a presó, a part d'un altre assenyalament de recerca, detenció i presentació als jutjats per un delicte d'estafa. Els Mossos d'Esquadra destaquen que la dona es dedicava, sobretot, a sostreure documentació i targetes bancàries amb l’objectiu d’usurpar les identitats de les seves víctimes, per després sol·licitar crèdits bancaris i fer estafes. La policia assenyala que els continus canvis d’identitat, l’habilitat en sostreure nova documentació i la gran quantitat de mesures adoptades per evitar ser localitzada "van dificultar molt" la tasca dels investigadors. Finalment, els Mossos van localitzar un domicili de Sabadell on tot indicava que podia estar pernoctant la dona. Durant un dispositiu de vigilància van aturar una persona amb les característiques físiques semblants a les de la investigada i van comprovar que era la fugitiva que estaven buscant. En el moment de la seva detenció portava entre un moneder amb documentació i targetes bancàries d’una altra dona que havia denunciat un furt cinc dies enrere. Els investigadors van comprovar que amb aquella documentació s’havien fet moviments fraudulents. Aquest presumpte nou delicte va ser derivat a la comissaria de Sabadell per iniciar un nou atestat i investigar possibles altres estafes. La dona ha tornat a ingressar al centre penitenciari on complia condemna a l’espera de fer front als judicis que té pendents, a banda del nou delicte d’estafa que se li atribueix. Paral·lelament, la reclusa haurà d’allargar el temps de condemna fins a complir íntegrament els deu anys de pena que se li havien imposat en un inici.