La Policia Local de Manresa ha detingut, la matinada d’aquest divendres, dos joves de 20 i 22 anys per un presumpte intent de robatori en un habitatge al carrer de la Llibertat de Manresa. Segons fonts coneixedores del cas, els dos detinguts són els dos implicats en una baralla en un bar, al carrer Barcelona de Manresa i que es va fer viral a les xarxes socials.

Pel que fa a la detenció, segons han explicat fonts de la Policia Local, A les 03.29 hores d'aquest divendres, una veïna propera, del carrer Creu Guixera, ha trucat a la Policia Local per informar que hi havia dos homes que observaven els habitatges de la zona en actitud sospitosa i ha facilitat la seva descripció.

Quan els agents hi han arribat, han observat que hi havia una persona al carrer Llibertat que coincidia amb la descripció facilitada per l’alertant. En veure la patrulla, l’home ha cridat cap a l’interior d’un balcó i ha intentat marxar de l’indret, però l’han aturat els agents.

Una segona patrulla ha observat una persona estirada al balcó del primer pis de l’habitatge, que també coincidia amb la descripció facilitada per la testimoni. Els agents han procedit a detenir els dos individus, per haver entrat a robar presumptament a l’interior de l’habitatge.

Posteriorment, els agents han trucat el timbre del pis on hi havia el detingut i han pogut parlar amb el seu inquilí, que estava dormint en el moment dels fets.

Implicats en una baralla que s'ha fet viral

En aquella baralla, que va tenir lloc aquest dimecres al matí, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, a partir del que van dir testimonis, els ara detinguts, van anar a la granja del carrer Barcelona on volien seure a la terrassa. El cambrer els va dir que havien de consumir i si no ho feien, marxar. Els dos joves van accedir a consumir però quan va ser l’hora de pagar s’hi van negar. Quan els hi van retreure, un dels individus va començar a agredir el cambrer, segons la seva versió, i la baralla va anar pujant de to. En un moment determinat de la mateixa baralla, el client va començar a sagnar fins que la cara li va quedar coberta de sang i va demanar un ganivet al jove que anava amb ell, però aquest no li va donar. Mentrestant, la gent que hi havia a la granja, fugia o els intentava separar. Finalment, van ser separats fora de l’establiment.

Al lloc, s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra però els dos individus ja no hi eren. Malgrat això, en un vídeo posterior, es pot veure com l’home que va acabar amb la cara plena de sang, torna a l’establiment però se’l troba tancat i profereix tot de crits des de l’exterior.