L’investigat pel cas Jubany havia treballat a l’Ajuntament de Manresa

Xavier Jiménez, actualment únic investigat per l’homicidi d’Helena Jubany que es va produir ara ja fa més de 20 anys, havia treballat durant un temps a l’Ajuntament de Manresa, segons ha pogut saber Regió7. L’Ajuntament de Manresa, consultat per aquest diari, però, ha declinat detallar on i durant quin període hi va treballar.

Jiménez va rebre la condició d’investigat l’1 de desembre de l’any passat just al límit perquè el cas quedés prescrit per a totes les persones que des que s’havia comès el crim no havien estat imputades. Jiménez és actualment l’únic imputat pel cas, però amb anterioritat també havia tingut aquesta condició Santi Laiglesia. Aquest era la parella de la manresana Montse Careta per a qui el jutge va decretar el seu ingrés a presó, on es va treure la vida. La família de la manresana sempre n’ha defensat la seva innocència i demana que es trobin els autèntics culpables per tal de netejar la seva imatge. Tot i que va ser imputat el desembre de l’any passat, no va ser fins el mes d’abril quan Jiménez va declarar davant del jutge instructor que el va deixar en llibertat amb càrrecs. A més, aquest passat dimecres va haver de comparèixer també en seu judicial perquè li extraguessin mostres d’ADN. L’objectiu és comparar el seu perfil genètic amb mostres que es van trobar al jersei de la víctima. A l’espera del resultat d’aquestes proves, un dels elements que inculpa Jiménez és que segons els investigadors seria l’autor d’uns anònims manuscrits que va rebre la víctima poc abans del crim.