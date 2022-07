L'abundant pluja que ha caigut aquest divendres a la tarda a la Catalunya central ha convertit en una riera algunes zones de Manresa com la plaça Prat de la Riba o l'avinguda dels Dolors. L'aigua i la calamarsa han complicat la circulació per la zona poc després de les cinc. Ha provocat fins i tot que alguns cotxes es quedessin atrapats durant uns minuts al túnel que connecta l'Avinguda de les Bases de Manresa amb la plaça Prat de la Riba.

Tampoc han pogut continuar amb el trajecte per la zona els vehicles que s'hi dirigien des de l'avinguda dels Dolors, on l'aigua també ha obstaculitzat els conductors que hi circulaven.

La pluja ha deixat imatges curioses com la de les tanques flotant a la Plaça Prat de la Riba. Concretament, l'abundant precipitació s'ha emportat aquests objectes que quedaven dels treballs de la recentment estrenada avinguda dels Països Catalans, que ha anat surant de banda a banda de la plaça.

Entre les incidències destacables, segons han explicat els Bombers de la Generalitat, part d'un abre ha caigut a sobre d'un vehicle a l'avinguda dels Dolors.

El temporal també s'ha notat en altres punts de la Catalunya central, com per exemple a Pineda de Bages o Sant Fruitós de Bages, on també hi ha arribat la calamarsa.

Fa 15 dies foc i avui això. “Sant Fruitós on fire & on watter” pic.twitter.com/Zs6Qz3RvQg — ElsQuatreGats🎗 (@AlbaILLA) 29 de julio de 2022

El Servei Català de Trànsit ha demanat prudència per pluja a la C-16 i la C-25 a Manresa i la C-55 a Sant Joan de Vilatorrada, carreteres on el temporal també ha provocat riuades que complicaven la circulació.