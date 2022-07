El Servei Català de Trànsit (SCT) demana extremar la precaució a les carreteres catalanes per evitar accidents aquest darrer cap de setmana de juliol, atès que es registrarà una mobilitat elevada. També es fa una crida a no relaxar-se durant la conducció a l’agost en una mobilitat més d’oci tan diürn com nocturn per carreteres secundàries.

Per part del SCT també es recorda la incompatibilitat del consum d’alcohol i altres drogues amb la conducció segura. Convé recordar que els principals efectes de la ingesta d’alcohol en la conducció són l’augment del temps de reacció, problemes de percepció, d’atenció, control i coordinació, així com també l’increment de la somnolència. A més, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident pot incrementar, ja que l’única taxa segura és 0,0%. Per tant, es demana als conductors que siguin responsables i que recordin la figura del conductor alternatiu, sobretot en les sortides nocturnes.