A prop de Chicago, als Estats Units, un home ha estat arrestat per disparar un altre home que jugava amb la seva filla de 6 anys per a Pokémon Go en un parc. La policia de la ciutat d'Evanston, suburbi molt proper a Chicago, ha explicat que Kyrian Monroe, de 20 anys ha entrat en custòdia i ha estat acusat d'assassinat en primer grau.

El 14 de juliol, Servando Louis, un jove de 29 anys pare de dues petites nenes de 6 i 10 anys, jugava al conegut videojoc de Pokémon Go en un parc amb una d'elles entorn les 9 de la nit. Allà va ser atacat per diversos individus, inclòs l'anteriorment esmentat Kyrian Monroe. Així mateix, la nena també va ser disparada durant la disputa. La família de la víctima no sap quins han estat els motius de l'enfrontament, però afortunadament la noia va ser capaç d'amagar-se abans que algú li fes alguna cosa. Amb la poca sang freda que li quedava va decidir fer una trucada de vídeo a la seva família cridant “El pare ha estat disparat, el pare ha estat disparat”. L'àvia de la nena assegura que: "veure-la vomitar al costat del cotxe de policia intentant lluitar contra això és horrible. Cap nen no hauria de perdre els seus pares i menys d'aquesta manera. Cap dona hauria d'enterrar el seu marit o els seus fills sense cap raó".