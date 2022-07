La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha rebutjat la recusació del magistrat a Carlos Ramos i la seva, demanades per l’exvicepresident del Parlament Josep Costa en la causa contra part de l’antiga Mesa de la cambra per desobediència al Tribunal Constitucional. Ramos va rebutjar la seva recusació i el recurs de Costa va recaure en Alegret, a qui Costa aleshores va recusar. Alegret ha confirmat el rebuig a la recusació de Ramos i a la seva. Costa, l’expresident del Parlament Roger Torrent i els exsecretaris de la Mesa Eusebi Campdepadrós i l’alcaldesa de Sant Vicenç de Casetllet Adriana Delgado s’enfronten a penes de fins a un any i vuit mesos d’inhabilitació per desobediència al Tribunal Constitucional.

Costa ja va recusar el president del TSJC, Jesús María Barrientos, que el tribunal va acceptar en considerar que el fet de mostrar públicament el desacord en un discurs de Torrent podia afectar l’aparença d’imparcialitat. En la resolució, Alegret diu que la petició de recusació de Costa contra ella és un «frau de llei», un «manifest abús» i un «ús espuri», amb un «clar afany de dilatar la conclusió dels procediments».