Dues persones han resultat ferides de gravetat en bolcar un autocar, amb mig centenar de passatgers, un camí secundari a Rubió (Anoia) que enllaça amb la carretera BV-1037. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han activat 21 dotacions terrestres i un helicòpter per atendre l'accident, ja que quatre persones havien quedat atrapades a l'interior del vehicle. Les quatre persones ja han estat excarcerades. Protecció Civil ha activat el pla Procicat arran dels fets, que han tingut lloc sobre les 18.43 hores d'aquest dissabte. Els passatgers procedien tos de Madrid i Sòria segons han informat fonts dels Bombers.

Segons ha informat Protecció Civil, el SEM ha atès un total de 17 persones. Entre elles hi ha dos ferits greus, un dels quals ha estat traslladat a l’hospital de Bellvitge i l’altre al de la Vall d’Hebron. Pel que fa a la resta de ferits, vuit han estat traslladats a l’hospital d’Igualada (6 en estat menys greu i 2 en estat lleu) i sis han estat traslladades a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (3 menys greus i 3 lleus).

L'alcalde de Rubió, Miquel Archela, ha explicat que els passatgers acudien a un casament. Segons ha dit, en declaracions a Catalunya Ràdio, hi havia un segon autocar fent la mateixa ruta, que és un camí "complicat". A més, ha descartat la velocitat com a causa de l'accident.

L'accident s'ha produït, segons informació del Servei Català de Trànsit, en un revolt en un camí al costat de la BV-1037 a Rubió, que porta a Ca N'Alzina Espai Gastronòmic, un espai de celebracions.

Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís de l’accident a les 18.43 hores, hi estan treballant en aquests moments amb un helicòpter i 17 dotacions terrestres. Entre aquestes últimes hi ha el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el Grup Operatiu de Suport (GROS), que està organitzant tota la logística de suport al servei.

A l’arribada de les primeres unitats, diversos ocupants ja havien aconseguit sortir pel seu propi peu de l’interior de l’autocar, en què hi havia una cinquantena de persones. Quan hi han arribat els bombers hi havia quatre persones atrapades a l'interior del vehicle, que ja han estat excarcerades.

Dues tècniques de Protecció Civil de la Generalitat es desplacen al lloc.

També s’han desplaçat unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, que estan fent les primeres valoracions de persones afectades.

La carretera BV-1037 a Rubió no es troba en aquests moments tallada. Es demana a la ciutadania que no es desplaci a la zona perquè estan els cossos operatius treballant en aquests moments.