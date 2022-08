Un comptador ha provocat un ensurt aquest dilluns al matí als veïns del número 4 de l'avinguda Catalunya de Carme, a l'Anoia. Concretament, l'aparell, que se situava a l'interior d'una habitació de l'edifici, s'ha incendiat poc després de les 8.20 h, segons han explicat Bombers.

Tots els veïns han pogut sortir de l'edifici excepte una persona amb mobilitat reduïda, que els Bombers confirmen que no ha patit cap afectació a causa pel fum de l'incendi. Per tant, l'incident no ha provocat ferits. Entorn les 8.48 s'ha donat per extingit, tot i que, posteriorment, els efectius que hi treballaven han seguit amb les tasques de ventilació. A les 9.20 h el servei encara no s'havia tancat.