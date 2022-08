Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades, des de municipis de la vegueria de la Catalunya Central durant el primer semestre de 2022 han augmentat el 12,2% respecte al mateix període de l’any passat (41.703 trucades entre gener i juny d’aquest any i 37.181‬ el 2021).

Per tipologia de trucades, el 32,9% han estat per motius de seguretat (13.739) mentre que el 2021 van ser 12.611. Un 30,1% de les trucades d’enguany han estat per demanar assistència sanitària (12.546) mentre que van ser 10.984 l’any passat. Un 19,1% han estat per incidències de trànsit (7.950) davant les 6.555 trucades de l’any passat. Un 6,9% han estat per alertar d’algun incendi (2874) mentre que van ser 1.837 trucades l’any 2021. Per motius de civisme s’han realitzat un 4,7% de trucades (1.943) el 2022, mentre que es van fer 2.742 trucades durant el mateix període del 2021. Aquestes xifres inclouen l’Osona i la part nord de l’Anoia, la dels municipis que formen part de la regió central.

Les trucades des del Bages augmenten l’11,5%

Al Bages durant aquest primer semestre del 2022 s’han fet 19.445 trucades al telèfon d’emergències 112, el que representa un 11,5% més que al primer semestre de l’any 2021 (17.446 trucades). La majoria d’aquestes trucades han estat per motius de seguretat (6.990 trucades, un 36%) davant les 6.096 trucades del mateix període l’any passat. Per demanar assistència sanitària 6.127 trucades (31,5%%) mentre que al mateix període de l’any anterior es van rebre 5.738 trucades; 3.110 per motius de trànsit (16%) i 2.555 trucades els sis primers mesos de l’any 2021; per incendis 1.209 trucades (6,2%) mentre que el primer semestre de l’any 2021 es van fer 774 trucades, i per civisme 833 trucades (4,3%) davant les 1.191 del mateix període l’any passat.

Més de la meitat de les trucades al 112 el primer semestre del 2022 amb origen al Bages, un 56,6%, s’han fet des de Manresa (11.009 trucades mentre que el mateix període de l’any anterior es van fer 10.160 trucades); un 4,7% dels avisos s’han rebut des de Sant Vicenç de Castellet (919 mentre que al mateix període de l’any anterior es van fer 997 trucades); i des de Sant Fruitós de Bages 706 trucades (3,6%) i 502 el 2021. Aquestes dades corresponen al primer semestre de l'any i encara no inclouen el miler de trucades que es van fer per l'incendi del Pont de Vilomara.

Assistència sanitària, número 1 d'alertes al Berguedà

Des del Berguedà, durant el primer semestre del 2022 s’han fet 4.056 trucades operatives al telèfon d’emergències 112, un 21,5% més que el primer semestre de l’any 2021 (3.338 trucades). La majoria d’aquestes trucades s’han fet per demanar assistència sanitària: 1.230 (30,3%) i es van fer 999 el mateix període del l’any passat; 1.004 trucades han estat per motius de seguretat (al voltant del 24,8%), i es van fer 841 el 2021; 970 trucades (23,9%) per motius de trànsit el 2022 i l’any passat 704; per incendis s’han fet 286 (7%) (171 el 2021), i per civisme 207 (5%) el 2022 i 274 trucades el 2021.

El 38,8% de les trucades al 112 el primer semestre del 2022 des del Berguedà s’han fet des de Berga (1.573 trucades el 2022 i 1.352 el 2021); 437 avisos s’han rebut des de Puig-reig (10,8%) mentre que van ser 377 entre gener i juny de 2021, i 364 trucades s’han fet des de Gironella (9%) i 325 trucades durant el 2021.

El trànsit, protragonista al Moianès

Entre gener i juny d’aquest any, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.404 trucades amb origen a la comarca del Moianès, un 1,9% més que el mateix període de l’any passat (1.378 trucades). El 27,6% de les trucades (388) s’han fet per motius de trànsit, davant les 424 trucades per aquest motiu entre gener i juny de l’any passat; 333 trucades (el 23,7%) s’han fet per demanar assistència sanitària, davant les 298 trucades de l’any passat; 292 trucades (20,8%) s’han fet per motius de seguretat, mentre que van ser 300 trucades el 2021; s’han rebut 176 trucades (12,5%) per incendis entre gener i juny d’aquest any, mentre que van ser 93 trucades el mateix període de l’any passat, i s’han rebut 95 trucades (6,8%) per civisme, davant les 147 trucades el 2021.

De les 1.404 trucades amb origen al Moianès, un 37,4% s’han fet des de Moià (525 trucades el 2022 i 428 trucades el 2021); 270 trucades (19,2%) s’han fet des de Castellterçol (es van fer 194 trucades el 2021); i 105 trucades (7,5%) s’han fet des de Calders aquest primer semestre del 2022, una més que el mateix període del 2021 (104).

Les alertes des del Solsonès creixen el 50%

Durant el primer semestre de 2022, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.192 trucades amb origen al Solsonès, un 50% més que el mateix període de l’any passat (793). Un 26,5% dels avisos han estat relacionats amb trànsit (316 trucades el 2022 i 242 al 2021). Un 25,2% d’aquestes trucades s’han fet per demanar assistència sanitària (300 trucades el 2022 i 205 el 2021). Les trucades per motius de seguretat han suposat el 17,5% (209) el 2022 i 153 trucades el primer semestre de l’any passat; per incendis s’han rebut 208 trucades (17,5%) el 2022 i 33 trucades durant el mateix període del 2021. I per civisme s’han rebut 58 trucades (4,9%) el 2022 i 67 el 2021.

Un 41,5% de les trucades al telèfon 112 des d’aquesta comarca es van fer des de Solsona (495 avisos entre gener i juny del 2022 i 338 el mateix període de 2021). Des de Sant Llorenç de Morunys s’han fet el 5,3% de les trucades (63 el 2022 i 72 el 2021), i des de la Coma i la Pedra també s’ha trucat al 112 en 72 ocasions (67 el 2021), un 6%.

La majoria de trucades de l’Alta Anoia, per assistència sanitària

La comarca de l’Anoia està dividida en dues vegueries. Els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana formen part de la vegueria de la Catalunya Central.

Des d’aquests municipis, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre 1.438 trucades durant el primer semestre del 2022, un 12,3% més que durant el mateix període de l’any anterior en què es van rebre 1.280. Un 33% de les trucades del primer semestre del 2022 van ser per demanar assistència sanitària, 475 aquest any i 474 l’any 2021; un 19,9% de les trucades, 286, es van fer per motius de trànsit, mentre que en el mateix període de l’any anterior se’n van fer 268; un 6,1% de les trucades es van fer per alertar d’incendis, 88 trucades el primer semestre del 2022 i 39 durant el mateix semestre del 2021; i les trucades per motius de civisme van suposar el 5,1%, 73 trucades durant el 2022 i 72 l’any anterior.

11.862 trucades des de l'Osona

Entre gener i juny d’aquest any, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 11.862 trucades amb origen a la comarca d’Osona, un 12,6% més que el mateix període de l’any passat (10.530 avisos).