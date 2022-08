La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha recomanat que les discoteques intensifiquin els controls d'accessos i facin escorcolls per prevenir punxades, arran dels 19 casos registrats a Catalunya en les últimes setmanes.

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat aquest dilluns que la "consigna" de la patronal de l'oci nocturn és reforçar els controls d'accés als locals.

Ha recordat que només poden fer escorcolls els vigilants de seguretat, una figura obligatòria als locals amb un aforament de més de 500 persones però optativa a les sales més petites.

Boadas ha reivindicat que el sector ha pres mesures contra la submissió química des de "fa mesos", amb la distribució de tapes de gots per evitar que algú hi pugui introduir droga, i ha recordat que també havien detectat les punxades fa mesos, quan passaven sobretot a França i Anglaterra, amb centenars de casos.

Ha destacat que en cap dels casos de punxades denunciades a Catalunya no hi ha hagut agressió sexual o robatori, la qual cosa a parer seu evidencia que "la seguretat dels locals està perfectament contrastada".

Nous protocols

El Govern ha actualitzat el protocol per abordar les punxades als espais d'oci. Entre altres coses, el nou protocol recull indicacions de com actuar i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d'emergències 112. També recull que un cop la persona és atesa pels serveis sanitaris caldrà fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. També recull que s'haurà de valorar l'activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.