Els casos de frau elèctric vinculats a plantacions de marihuana s'han duplicat entre el 2018 i el 2021, segons dades recollides per Endesa. Concretament, la companyia va tancar l'any passat 684 expedients de frau vinculats a les plantacions de marihuana localitzades a l'interior d'habitatges o edificis, el doble que el 2018. La xifra suposa una mitjana de gairebé dues connexions il·legals per al cultiu de cànnabis destapades al dia. Una altra dada rellevant és que l'energia recuperada l'any passat per e-distribución, la filial de xarxes d'Endesa, en els fraus vinculats al cultiu de plantes de cànnabis va assolir els 119,37 milions de kWh, l'equivalent al consum anual de més de 34.000 llars d’electrificació mitjana.

Aquesta quantitat d'electricitat representa, a Catalunya, el 27 % del total de l'energia recuperada el darrer any per Endesa en el conjunt de fraus detectats, un percentatge superior al de la resta de l’estat on l’energia recuperada per connexions irregulars associades a plantacions representa un 20%. La companyia recorda en un comunicat que el consum mitjà d'una plantació de marihuana pot arribar a l'equivalent de 80 habitatges o més, depenent de la seva dimensió, i que la manipulació de la instal·lació elèctrica implica un perill, ja que pot arribar a causar un incendi. Durant el 2021 Endesa va detectar a Catalunya gairebé 23.000 casos de connexions irregulars, amb un consum de 434 milions de kilowatts hora l’any, l’equivalent al consum anual de més de 124.440 llars. El volum de connexions irregulars ha anat en augment en els darrers anys i el nombre d’expedients per frau elèctric del 2021 suposa un increment del 58% respecte fa 6 anys i el volum d'energia defraudada, un 74%.