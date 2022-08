El frau elèctric per marihuana al Bages equival al consum de 1.700 famílies

El frau elèctric associat a plantacions de marihuana al Bages detectat durant el 2021, equival al consum de 1.766 llars en un any, segons dades facilitades per Endesa. Al llarg de l’any passat, al Bages es van obrir 17 expedients per un consum de 6,18 gigawhats/hora (Gwh). El municipi de la comarca on Endesa va detectar més frau relacionat amb les plantacions de marihuana va ser Sant Vicenç de Castellet, amb un total de tres i un consum de 2,44 Gwh, seguit de Sant Fruitós, on amb només dues plantacions es van detectar un frau d’1,13 Gwh. També es van iniciar dos expedients a Manresa, amb 0,42 Gwh de consum i també dos a Sallent amb un consum inferior, de 0,30 Gwh. També amb relació al consum destaca Callús, amb 0,48 Gwh, on només una connexió fraudulenta tenia més potència que les dues de Manresa o Sallent.

En el cas de l’Anoia, l’energia recuperada és de 3,88 gwh, una xifra que equival al consum de 1.108 llars en un any. També segons Endesa, Piera va ser el municipi de la comarca on es van detectar més connexions fraudulentes relacionades amb plantacions de marihuana, un total de 9 i amb un consum de 0,73 gwh. Tot i això, aquest consum és inferior als 1,01 Gwh detectats a Igualada, on es van descobrir quatre connexions d’aquesta casuística. Al Berguedà, l’empresa només va obrir dos expedients relacionats amb plantacions de marihuana, un a Berga i un altre Gironella amb un consum total de 0,08 Gwh i que equival a l’electricitat que necessiten 22 famílies en un any. Els casos de frau elèctric vinculats a plantacions de marihuana s’han duplicat entre el 2018 i el 2021, segons dades recollides per Endesa. Concretament, la companyia va tancar l’any passat 684 expedients de frau vinculats a les plantacions de marihuana localitzades a l’interior d’habitatges o edificis, el doble que el 2018. La xifra suposa una mitjana de gairebé dues connexions il·legals per al cultiu de cànnabis destapades al dia. Una altra dada rellevant és que l’energia recuperada durant l’any passat per e-distribució, la filial de xarxes d’Endesa, en els fraus vinculats al cultiu de plantes de cànnabis va assolir els 119,37 milions de kWh, una xifra equivalent al consum anual de més de 34.000 llars d’electrificació mitjana. Aquesta quantitat d’electricitat representa, a Catalunya, el 27 % del total de l’energia recuperada el darrer any per Endesa en el conjunt de fraus detectats, un percentatge superior al de la resta de l’estat on l’energia recuperada per connexions irregulars associades a plantacions representa un 20%. També segons Endesa, el consum mitjà d’una plantació correspon al de 80 habitatges i en algunes àrees amb alta concentració, les plantacions representen fins al 80 % de l’electricitat consumida a la zona. Risc per als veïns El director general d’Infraestructures de Xarxa d’Endesa, José Manuel Revuelta, alerta que el frau elèctric suposa, per una banda, un increment de la factura elèctrica del conjunt dels consumidors i mentre que per l’altra posa en risc tant la seguretat com la qualitat del subministrament. Però, per damunt de tot, diu que «les connexions irregulars i manipulacions de la instal·lació elèctrica impliquen riscos importants per a la salut de la persona que les realitza i de les que l’envolten, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques».