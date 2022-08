📛⚠️ 2️⃣0️⃣ comarques es troben en el Nivell 2️⃣ -alt i molt alt- del Pla Alfa per perill d’incendi forestal.



👉 Cal extremar la prudència. Molta precaució!



Recordeu:



🚭 No llenceu burilles.



❌ No feu foc ni llanceu pirotècnia a menys de 500m de terreny forestal. https://t.co/NOqlPiwJdJ