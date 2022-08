El Govern ha aprovat aquest dimarts un programa temporal de reforç per implantar el Pla de xoc de lluita contra els macroincendis forestals 2022-2024. És a dir, el pla per combatre els incendis que cremen més de 500 hectàrees i que tot i ser un nombre petit - entre 1 i 10 focs l'any- cremen el 90% de la superfície anual. El programa aprovat vol reforçar les actuacions ja previstes que no poden ser assumides pel personal estructural actual, com ara la redacció dels Perímetres de Protecció Prioritària, el manteniment d'infraestructures o la preparació i direcció de cremes controlades. Per això, es preveu incorporar 15 efectius addicionals de perfil tècnic que pugui assumir aquestes tasques.

Els efectius s'incorporaran a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per un període de tres anys, des de setembre de 2022 fins a setembre de 2025. Incendi del Pont de Vilomara: 1.750 hectàrees cremades i una trentena de casesdestrossades L'objectiu transversal del programa aprovat és adaptar, conservar i protegir els ecosistemes forestals per garantir-ne la persistència i els serveis ambientals portant a terme actuacions de prevenció i minimització de l’aparició d’incendis i la seva extensió i gravetat. D'altra banda, també inclou l'elaboració i gestió de convocatòries d'ajuts, la gestió de les actuacions del grup especial de prevenció d'incendis forestals i la redacció i execució de projectes de prevenció d'incendis.