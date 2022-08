Un jutjat investiga una violació per submissió química a Girona. La víctima va interposar la denúncia a finals d'abril, després de despertar-se a casa, nua, i sense recordar res de bona part de la nit. L'últim record que tenia era estar parlant amb un noi a la barra d'un local de la ciutat. La noia va poder reconstruir què havia fet les últimes hores a través del mòbil i, davant les sospites que l'havien drogat per abusar-ne sexualment, ho va denunciar. Amb el visionat de les càmeres, els Mossos van poder identificar el sospitós i el jutjat d'instrucció 1 l'ha citat a declarar com a investigat. La víctima ha decidit fer públics els fets per llançar un missatge d'alerta arran de l'onada de punxades a noies a discoteques i locals nocturns.

La víctima, que demana mantenir l'anonimat, ha decidit fer el pas i explicar-ho públicament per les darrers informacions sobre l'onada de punxades a noies a l'oci nocturn i per l'alerta sobre l'augment d'investigacions d'agressions o abusos sexuals amb submissió química.

En el seu cas, relata que a finals d'abril va sortir per la ciutat de Girona amb uns amics i va acabar anant a un local de l'avinguda Ramon Folch. Recorda nítidament tota la nit fins a un moment determinat. L'últim record que té és estar xerrant amb un noi a la barra del local.

L'endemà, es va despertar a casa seva, nua, i sense recordar com i quan hi havia arribat. Llavors, va utilitzar el seu telèfon mòbil per reconstruir què havia passat durant les darreres hores. D'aquesta manera va descobrir pagaments inusuals i un recorregut de tornar a casa, a peu, que tampoc hauria fet habitualment. Davant la sospita que l'haurien pogut drogar per violar-la, va anar a denunciar-ho als Mossos d'Esquadra.

Els Mossos van obrir una investigació i, a través de les càmeres de videovigilància del local, van poder identificar el sospitós. El jutjat d'instrucció 1 de Girona l'ha citat a declarar al setembre com a investigat per un delicte d'abús sexual.

La víctima està pendent de rebre els resultats de toxicologia de les mostres que li van prendre a l'hospital per determinar quina substància li haurien pogut subministrar contra la seva voluntat. A més, també va aportar fotografies de lesions i contusions que li van aparèixer dies després dels fets.

Amb l'alerta per l'onada de punxades a noies en locals d'oci nocturn durant les darreres setmanes, amb la majoria de denúncies a Lloret de Mar (Selva) però també una a Girona, la víctima relata que va tornar a mirar les fotos que es va fer de les lesions i que n'ha descobert una que podria ser compatible amb una punxada. Per això, ha decidit fer una denúncia pública per advertir altres noies que surtin de festa per la ciutat tot i que sap que, fins al moment, les investigacions policials no han pogut relacionar cap de les darreres punxades amb agressions sexuals o robatoris posteriors.

A l'abril, i durant el Dia de les Esquadres, el cap dels Mossos a Girona, el comissari Josep Milan, va alertar que la submissió química per cometre delictes sexuals s'ha convertit en "un problema greu" i advertia que "no paraven de sortir-ne casos".