L’autocar accidentat a Rubió va bolcar en un revolt traïdor d’un camí estret

L’autocar accidentat a Rubió dissabte passat al vespre va tenir l’accident en un revolt molt tancat, de gairebé 180 graus i amb un pendent molt pronunciat, a uns 250 metres de l’inici del camí. El vial on a tenir lloc l’accident fa uns 750 metres de llargada. Aquest vial uneix la carretera BV-1037 amb l’aparcament de Ca n’Alzina, que és l’espai on anaven els passatgers de l’autocar per celebrar un casament.

Aquest camí està asfaltat però és estret, amb prou feines fa uns tres metres d’amplada, encara que el revolt on hi va haver l’accident és una mica més ample. A l’entrada del camí, un cartell adverteix que la velocitat està limitada a 40 quilòmetres per hora, encara que des d’un primer moment ja es va descartar un possible excés de velocitat com a causa del sinistre. Un tros més endavant, i després d’un pendent, un senyal ja avisa que hi ha un revolt, que precisament és el de gairebé 180 graus i en ple pendent on l’autocar va bolcar aquest diumenge a la tarda. En sentit contrari, un altre senyal també alerta del revolt.

Fonts de l’empresa de l’autocar, Bus Plus, consultades ahir per aquest diari apuntaven que al fer el revolt la roda posterior del vehicle va quedar sobre la terra, que estava molla i tova per la pluja, i va cedir, fet que va provocar que bolqués. Les fonts de Bus Plus van assegurar que alguna vegada ja havien demanat que s’actués al punt per evitar possibles accidents. Els Mossos d’Esquadra van explicar que la investigació està oberta.

L’autocar, a l’espera de ser retirat

Diumenge, grues de grans dimensions van acudir al lloc per aixecar l’autocar i la previsió inicial era que ahir al matí es pogués retirar. Tot i això, a la tarda encara continuava al lloc de l’accident. Segons van explicar fonts de l’empresa de l’autocar, la raó és per la qual no es va retirar és que la grua no pot arribar al lloc on hi ha el vehicle i aquest ha d’arribar fins a la carretera. Ahir al matí, es va engegar l’autocar però l’embragatge no funciona i tampoc ho fa la direcció. Això fa que el vehicle s’hagi de reparar perquè pugui arribar fins a la carretera, on aleshores si que el podrà agafar la grua.

L’accident va deixar un balanç final de 23 persones ferides i traslladades a diferents hospitals, dues de gravetat, segons va informar la Direcció General de Protecció Civil. No obstant això, el Sistema d’Emergències Mèdiques va haver d’atendre 45 dels 47 viatgers que anaven a l’autocar que es va accidentar.

Els 23 ferits, alguns dels quals ahir encara continuaven ingressats, van ser traslladats a diferents hospitals de Catalunya. Una persona en estat greu va ser portada a l’Hospital de Bellvitge i una altra a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Pel que fa als lleus i menys greus, van ser portats a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, a l’Hospital d’Igualada, al de Sant Joan de Déu de Manresa, a l’Hospital de Martorell i al CUAP de Manresa.

L’alcalde de Rubió: «En un any hi he oficiat més de cent casaments»

L’alcalde de Rubió, Miquel Archena, es trobava ahir al matí al punt on hi va haver l’accident de l’autobús de dissabte passat a la tarda.

En declaracions a Regió7, va explicar que l’espai gastronòmic de Ca n’Alzina, que és on es dirigien els passatgers de l’autocar per a la celebració d’un casament, és un espai on cada any se celebren una gran quantitat de celebracions, moltes d’elles casaments. De fet, l’alcalde explicava que abans de la pandèmia «en un any hi he arribat a oficiar més de cent casaments. Hi ha setmanes que se n’hi poden fer dos o tres». Ara, diu, ell no n’hi oficia tants no perquè no se n’hi celebrin sinó perquè ho ha delegat en dues regidores.

D’altra banda, l’alcalde va insistir en què es tracta d’un camí que per les seves característiques com a molt hi haurien de circular autocars d’unes 40 places però no de 50 com el vehicle que es va accidentar aquest dissabte al vespre.

L’espai on es dirigien els passatgers accidentats, tots procedents de Madrid i Sòria, és una antiga masia catalana rehabilitada. Es troba envoltada de boscos i muntanyes i té vistes a la serra de Rubió, i té un ampli espai exterior, on s’oficien moltes de les cerimònies. A més, ha rebut la distinció de Weddings Awards del portal especialitzat en casaments Bodas.net per les bones valoracions i comentaris que n’han fet els seus clients.

Ahir al matí, l’espai de Ca n’Alzina estava tancat ja que no es tracta d’un restaurant convencional, sinó d’un espai especialitzat en celebracions. Tot i això, l’empresa consultada per aquest diari va declinar fer qualsevol tipus de declaracions i comentaris.