Un acusat s’enfronta a vuit anys de presó per intent d’homicidi en una baralla al Serrat de Castellnou

L’Audiència de Barcelona jutjarà avui al matí un home acusat d’un intent d’homicidi en el marc d’una baralla que va tenir lloc al Serrat de Castellnou de Bages, en la qual presumptament va propinar almenys tres ganivetades a la víctima. Per aquests fets, el processat s’enfronta a una petició de vuit anys de presó per part de la fiscalia.

Els fets es remunten al 16 de juny del 2021 cap a les 7 d ela tarda. Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, el processat i una altra persona van iniciar una baralla.

Segons van explicar en el seu moment fonts policials però no consta en l’escrit de fiscalia, aquesta baralla estava protagonitzada per dos ocupats que mantenien una disputa pel control d’una casa de la urbanització del Serrat. En un moment determinat, una tercera persona que no tenia res a veure amb la baralla, va intercedir-hi entre els dos ocupats i va ser aleshores quan un d’ells va treure una arma blanca i va clavar diverses ganivetades a la víctima «en zones vitals com el coll i l’abdomen» encara que la de major impacte va ser a la mà esquerra -amb una ferida molt profunda- en un intent de la víctima per aturar l’agressió.

En l’escrit d’acusació provisional, per aquests fets, el fiscal demana una condemna de vuit anys de presó per a l’acusat per intent d’homocidi. També, reclama que se li prohibeixi acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant un període mínim de 10 anys superior al d’una eventual condemna a presó.

A més a més, com a responsabilitat civil, el ministeri públic reclama que el processat indemnitzi amb un total de 7.591 euros a la víctima. D’aquests, 1.885 euros són per les lesions que li va provocar i que van obligar la víctima necessitar 29 dies per curar-se -28 dels quals no v poder desenvolupar les seves ocupacions habituals- i els 5.706 euros restants són per les seqüeles que li han deixat les lesions produïdes per l’agressió.