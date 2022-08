La futura seu de la Regió d’Emergències Centre (REC) ja té definit el disseny de com serà l’edifici que substituirà les instal·lacions actuals, situades en mòduls prefabricats darrera del parc de bombers de Manresa. Regió7 ha tingut accés a les imatges virtuals del projecte que actualment s’està acabant de definir. L’edifici que ha d’acollir la seu de la regió estarà al polígon del Grau, entre l’estació de la ITV i el càmping La Freixa, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, en uns terrenys cedits pel consistori.

El cap de la REC, Santi Lleonart, assegura que actualment la construcció de la futura seu és el «projecte número 1 de la regió». Respecte aquestes instal·lacions, Lleonart detalla que la futura seu comptarà amb uns 2.000 m2 d’oficines i que també acollirà diferents espais com les sales de control, comandament, administració i el magatzem. A més a més, comptarà amb un heliport amb capacitat per a tres mitjans aeris. Actualment, a la regió central hi treballen una seixantena de persones, de les quals sis són administratius, una trentena operadors de sala, que fan diferents torns per cobrir les 24 hores del dia els set dies de la setmana, i els comandaments.

Segons el projecte actual, l’estructura de l’edifici estarà recoberta amb pedra de tons marrons i s’integrarà en el paisatge. Aquesta proposta és la que es va imposar a la fase d’idees en la qual es van presentar una quarantena de projectes diferents. En aquests moments s’està treballant en el projecte executiu. Lleonart, afirma que la construcció d’aquesta nova seu suposa «la consolidació de la Regió d’Emergències Centre amb unes instal·lacions potents i de qualitat» però insisteix que «és més que un edifici perquè és la consolidació de l’estructura de la regió».

De totes formes, Lleonart també assegura que la regió central dels bombers farà un salt a nivell de qualitat amb «edifici amb cara i ulls» tot deixant enrere els actuals barracons.

El projecte és obra dels arquitectes Col·lectiu Brusi, que entre altres projectes per a l’administració pública ha fet la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Jonquera i una nova Escola de Música al barri de Sants de Barcelona, entre d’altres.

Sis milions d’euros

Actualment, per a la construcció de la futura seu de la REC hi ha una reserva pressupostària de sis milions d’euros, tot i que serà quan hi hagi el projecte definitiu i es posi a licitació quan se sabrà quin és el seu cost. La previsió és que durant el 2023 es completin els diferents tràmits administratius pertinents i que les obres de l’edifici puguin iniciar-se durant el primer trimestre del 2024, segons detalla Lleonart.

Una regió amb 160 municipis

La regió centre dels bombers engloba 160 municipis de set comarques. En concret, es tracta de tots els municipis del Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, l’Osona i vuit municipis de l’Alta Segarra que formen part de l’Anoia. En total, a la zona hi ha 20 parcs de bombers, dels quals 10 són de bombers funcionaris i l’altra meitat de bombers voluntaris.