Els Bombers de la Generalitat han fet dues actuacions durant les darreres hores a la Cerdanya. La primera va fer-se arran d'un avís a les 20.14 h, quan va inundar-se un pàrquing comunitari al carrer de les Devesetes de Llívia. Els Bombers hi van enviar cinc dotacions, que van drenat l'aigua amb motobombes.

Ja aquest matí, a les 6.42 h, els Bombers han activat quatre dotacions per un incendi a l'interior d'un garatge a l'avinguda Llevant de Das. Tanmateix, quan hi han arribat, ja no hi havia flames.