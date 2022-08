Agents dels Mossos d’Esquadra entren en discoteques catalanes vestits de paisà per controlar possibles punxades als establiments d’oci nocturn, han explicat en declaracions a Europa Press aquest dijous.

Segons ha avançat la cadena SER, és una de les mesures utilitzades per la policia catalana per aclarir el mòbil de les punxades i evitar-ne nous casos. Fonts dels Mossos han explicat que la presència d’agents de paisà en discoteques és una actuació habitual i que, davant les punxades, han augmentat el nivell d’atenció tant dins com fora de les sales de festa.