La Guàrdia Civil ha culminat l'operació Hábitat-Bidasoa, desarticulant un grup de lladres especialitzats en robatoris de xalets. Se'ls atribueixen onze actuacions al Pont de Vilomara, Girona, l'Ampolla i Sant Jaume dels Domenys.

Els agents del Grup de Delinqüència Organitzada (GDO) de la comandància de la Guardia Civil de Madrid van detenir els integrants del grup durant el mes de juliol. Son quatre homes, dos xilens, un peruà i un argentí. El més jove té 25 anys, mentre que el més gran 37. Tres d'ells van ser detinguts després d'un robatori a Tarragona.

Els membres d'aquest grup criminal no tenien antecedents penals a Espanya, però sí a França, on se'ls buscava per la seva presumpta implicació amb robatoris de xalets. De fet, ha col·laborat en l'operació la BDB (Brigade de Répression du Banditisme) de la Prefectura de París, així com la Policia de Xile.

Els integrants d'aquest grup van fugir de França quan van considerar que la policia del país els seguia. Llavors, van traslladar-se al sud de Madrid, on van donar els seus primers cops a Espanya. Després, es van moure cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

La Guàrdia Civil ha explicat que el grup vigilava minuciosament el xalet que volien robar, observant la conducta dels seus residents. Quan l'habitatge es quedava buit, els detinguts hi entraven, escalant tanques i forçant les portes més vulnerables.

Entre els elements que s'han intervingut, hi ha joies i rellotges d'alta gamma.