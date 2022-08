Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir, 4 d’agost, dos homes de 43 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili i 25 delictes de robatori amb força a interior de domicili, en grau de temptativa.

El passat 3 d’agost, a la tarda, els mossos van rebre l’avís d’un veí del carrer Caputxins d’Igualada que havia localitzat dos trossets de plàstic a la porta de casa seva i al garatge.

Minuts després, els mossos van rebre un altre avís per un robatori amb força en un pis de l’avinguda Vilanova d’Igualada. Un cop al lloc, van inspeccionar l’edifici i van localitzar marcadors de plàstic a la porta de diversos pisos.

Davant d’aquests fets, van muntar un dispositiu per tal de localitzar els presumptes autors i evitar possibles robatoris.

Pels volts de les dotze de la nit una patrulla va veure dos homes amb actitud de vigilància a l’edifici on s’havien localitzat els marcadors. Els agents van observar que les persones es paraven davant d’algunes portes i feien comprovacions.

Davant d’aquesta actitud els agents els van identificar i durant l’escorcoll els hi van localitzar trossets de plàstic iguals que els que s’havien trobat .

Els mossos van detenir les dues persones per intentar cometre robatoris interior de domicili.

Posteriorment, els mossos van esbrinar que els detinguts havien posat fins a 25 marcadors a diversos domicilis de la zona. A més, van constatar que eren els autors del robatori amb força de l’avinguda Vilanova.

Els detinguts han passat aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

El mètode dels marcadors consisteix a col·locar un fil prim de cola, un trosset de plàstic o quelcom semblant, gairebé imperceptible, a la porta d’un domicili o garatge. El lladre torna unes hores o dies després i, si aquest fil de cola o el trosset de plàstic encara hi és, vol dir que la casa està buida, que ningú hi ha accedit i pot entrar amb la seguretat que no serà descobert pels propietaris.