Esparreguera ha acollit aquesta setmana la darrera sessió fotogràfica del calendari solidari per al 2023 de Bombers amb Causa. Una altra de les sessions es va fer a Manresa. El protagonista de la fotografia d'Esparreguera va ser en Roc, de 9 anys i amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), tractat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'objectiu de la sessió, com totes les altres, va ser produir una jornada inoblidable a través de la complicitat dels infants amb els bombers d'una manera divertida, fent-los passar una bona estona. En aquesta ocasió hi van participar un Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers de la Generalitat. Es van generar situacions de tendresa que, després de dos anys patint els efectes de la pandèmia, milloren el benestar emocional d'aquests petits.

La incertesa, les restriccions, els confinaments o l'estrès familiar d'aquests temps han tingut greus efectes en la salut mental de la població infantil. Encara més si es tracta d'infància vulnerable per una situació de malaltia, un trastorn de salut mental, exclusió social o procedència. La d'Esparreguera ha estat l'última sessió de les dotze realitzades durant els mesos de juny i juliol. Els infants participants en les fotos han estat la quitxalla de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i, per primera vegada, la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, que acull famílies refugiades. Les ubicacions, per ordre de realització, han estat Arbúcies, Valls, Malgrat de Mar, Andorra, Barcelona, Manresa, Girona, Lleida, Balaguer, Benifallet, Vielha i Esparreguera. Els Bombers de la Generalitat col·laboren amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu en aquest projecte solidari des de l'any 2011, arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l'objectiu d'aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. A partir de l'edició del calendari del 2018, es va començar a destinar fons també a projectes socials d'acompanyament a infants en risc d'exclusió social, beneficiant-se centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d'altres. Una vessant solidària que es seguirà mantenint en l'edició del 2023. Igualment, com ha estat habitual els darrers anys, també hi ha participat els Bombers de Barcelona, els d'Andorra i els Pompièrs d'Aran.