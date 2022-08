Un motorista ha resultat ferit en estat crític aquest matí a Artés en una col·lisió amb una furgoneta. El ferit, veí d'Artés, ha estat traslladat en estat crític i en helicòpter a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, segons fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí al punt quilomètric 4 de la BV-4512, en plena recta i a l’alçada del trencall per accedir a una empresa de ferralla. Es tracta de la carretera que uneix Artés amb Sant Fruitós de Bages. Segons fonts consultades per Regió7, l’accident ha tingut lloc quan el motorista estava fent un avançament, la furgoneta ha fet la maniobra per accedir a l’empresa i han col·lidit.