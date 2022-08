Els Bombers de la Generalitat treballen en les tasques d'extinció d'un incendi forestal que s'ha declarat aquest dissabte al migdia a Lladurs com a conseqüència d'un llamp que hauria caigut en les tempestes d'aquestes últimes hores. El foc, que ja està controlat, hauria cremat uns 2.000 metres quadrats de vegetació en ple bosc.

I aquest matí, des de les 12.19h, #bomberscat també treballem en un altre incendi de vegetació, a Lladurs. Crema a mitja intensitat en ple bosc. Deu dotacions terrestres i 4 #maer (1 helicòpter de comandament, 1 de bombarder i 2 avions de vigilància i atac) pic.twitter.com/hKNXfjNJPf — Bombers (@bomberscat) 6 de agosto de 2022

S'hi han desplaçat fins a 10 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, però alguns efectius ja s'han retirat i a hores d'ara hi hauria desplegades 7 dotacions terrestres i dues d'aèries. Segons han informat fonts del cos, a 2/4 de dues del migdia ja no hi quedava flama però els bombers segueixen remullant la zona afectada, molt molla, ja, per les darreres tempestes.

Foc a Navès

Un altre incendi molt proper i també provocat per un llamp, però en aquest cas a Navès, hauria cremat 8 metres quadrats de vegetació.