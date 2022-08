Cues de fins a quatre quilòmetres a Berga per un accident a la C-16. En un primer moment, la via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa i ha causat retencions tant en direcció Túnel del Cadí com en direcció Manresa. Trànsit ha anunciat al voltant d'1/4 d'una del migdia que la carretera havia quedat reoberta però encara es mantenen retencions interminents.

Segons fonts del Servei Català de Trànsit, l’avís de l’accident s’ha produït a les 10:48h. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 98,8 en sentit nord, juts després del Túnel de Berga, on a més, aquest migdia no hi havia llum. En l'accident tres persones han resultat ferides amb pronòstic lleu. Els tres ferits han estat traslladats a l’hospital Sant Bernabé de Berga.