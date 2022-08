El conductor que va morir aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a Collbató, era un veí del municipi d’El Bruc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El conductor traspassat respon a les inicial de J. B. B. i tenia 35 anys.

L’accident en el qual el conductor va perdre la vida va tenir lloc aquest diumenge a la tarda. Va ser en un lateral de l’autovia A-2, al punt quilomètric 573,2 al terme municipal de Collbató. Per causes que encara s’estan investigant, el turisme de la víctima va patir una sortida de via i va resultar mort. L’avís per l’accident es va produir a les 16:16h.