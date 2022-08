El funeral per a Javier Zambudio González, el jove de 19 anys que divendres va patir un accident a Artés, es farà aquest dimarts a les 4 de la tarda a l’oratori de Mémora de Manresa.

El jove era veí d’Artés, on feia poc més de mig any que s’havia traslladat a viure provinent de la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages. Precisament, s’havia graduat recentment dels estudis de batxillerat a l’institut Gerbert d’Aurillac d’aquesta població.

El fatídic accident va tenir lloc divendres poc abans de les 8 del matí al punt quilomètric 4 de la carretera BV-4512, que uneix Artés amb Sant Fruitós de Bages. Segons fonts consultades per aquest diari, l’accident va tenir lloc quan el motorista estava fent un avançament, moment en què la furgoneta va fer una maniobra per accedir a una empresa de recuperació de ferralla situada a prop del punt de l’accident i van col·lidir. El jove ferit va ser traslladat en estat crític i en helicòpter fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on va acabar morint hores després.